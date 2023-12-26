Süper Kupa'da Kayserili hakemler görev yapacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nde Kayserili hakemler görev yapacak.

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  • 26.12.2023 11:50
  • Güncelleme: 26.12.2023 11:50
Süper Kupa'da Kayserili hakemler görev yapacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali’nde Kayserili hakemler görev yapacak.

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Hakem Abdulkadir Bitigen ve Süper Lig Yardımcı Hakem Mustafa Savranlar Süper Kupada görev yapacaklar. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak 2023 Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen’in yöneteceğini açıkladı. Bitigen’in yardımcılıklarını yine Kayseri Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi olan Mustafa Savranlar ile İstanbul Bölgesi hakemlerinden Erdem Bayık yapacak. Maçın 4. hakemliğinde ise Volkan Bayarslan olacak.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 20.45’te başlayacak.

İHA

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