Suriyelilerin dönüş planları başladı

Yeni dönemde, Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan 2,9 milyon Suriyelinin dönüşü planlanıyor. İlgili bakanlıklar ve kurumlar, dönüşlere ilişkin bir takvim hazırlayacak. Güvenliğin tam anlamıyla sağlanmasının ardından, dönüşler hız kazanacak.

Bahar aylarıyla birlikte ülkesine dönen Suriyeli sayısında artış bekleniyor. AK Parti kaynakları, "Suriye'de sistem yerleşip, güvenlik problemi kalkarsa, Türkiye'deki Suriyelilerin uluslararası koruma statüsü de kalkar. Güvenlik problemi varsa zorla gönderme söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Türk hukuk mevzuatında da yer alan "Geçici Koruma Yönetmeliği" gereği, hiçbir kişi işkenceye, insanlık dışı veya onur kırıcı muameleye maruz kalabileceği bir yere gönderilemez. Bu sebeple, Suriye'de tam anlamıyla güvenlik sağlandıktan sonra, Suriyelilerin dönüşü hem iç hukuka hem de uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirilecek.

AK Parti kaynakları, geçiş hükümetinin kurulmasının hemen ardından Türkiye ile koordineli olarak Suriyelilerin dönüşü üzerinde çalışılacağını belirtti. "Şu anda kendi isteği ile dönüşler başladı. Ancak toplu dönüş beklenmemeli, altyapı oluşturulacak. Türkiye geri dönüşler için planlama yapacak. Tahminler 2 milyon civarında Suriyelinin dönmesi yönünde. Geri dönenlerin uluslararası koruma statüsü kalkacak, kalanlar ise ikamet veya çalışma izni gibi statülerde Türkiye'de kalabilirler" dedi.

AK Parti kurmayları ayrıca, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerindeki mülklerinin iadesine yönelik de çalışmalar yapılacağını belirtti. "Mülklerin dökümleri Suriye devletinin kayıtlarında var. Ortak komisyonlar kurulacak ve mülklerin iadesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından, sınırda geçiş için bekleyen Suriyelilerden Afad Şaban, "Türkiye’ye yardımları için çok teşekkür ederim, savaş bitti, şimdi geri dönme vakti" derken, ülkesine 12 yıl sonra dönen Basir el-Hamadi, "Toprağımıza, vatanımıza, akrabalarımıza kavuşacağız. Türkiye bu süreçte bize çok yardım etti, her şey için çok teşekkür ederim" dedi.