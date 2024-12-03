Talas Belediyesi'nde yılın son meclisi

Talas Belediye Meclisi toplanarak 2024 yılı Aralık ayı gündeminde bulunan 11 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın başkanlığında Meclis Salonu’nda gerçekleşen oturumda çeşitli komisyonlara ait raporlar ile müdürlüklere ait konular görüşüldü. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; konuşmasına aralık ayı meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, “Değerli meclis üyelerimiz 2024 yılı Aralık ayı birinci birleşim birinci oturumunu açıyorum. Alacağımız kararlar şimdiden hayırlı olsun. Gündemimiz 11 maddeden oluşmaktadır.” diye konuştu. Toplantıda gündem maddelerinden önce açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, “Kayseri OSB’deki fabrika yangınında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Geçmiş olsun. Oralar bizim, devletimizin güvencesi olan iş yerleridir. Allah bir daha göstermesin. Meclisimiz adına tekrar baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ayrıca Dünya Engelliler Günü olmasaydı ama engellilerin daha güzel şartlarda hayatını geçireceği güzel günler temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın ayrıca gündemde yer alan Güney Kore’nin Chungcheongnam eyaletine bağlı Geumsan-gun Belediyesi ile kardeş şehir olunmasıyla ilgili; "Erciyes Üniversitemizde Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü var. Bölümdeki öğrenci ve öğretmenler bizi Geumsan-gun Belediye Başkanı ile bizi irtibata geçirdiler. Güney Kore’nin en büyük kültür, sanat ve festivalleri bu ilçede yapılıyormuş. Görüşmeler sonucu biz de adım atarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na kardeş şehir olmak için yazı yazdık ve olumlu sonuçlandı. Şimdi meclisten aldığımız kararla iki belediye arasında kardeş şehir protokolü imzalamak için yetki aldık" şeklinde konuştu.

Çeşitli komisyonlarla ilgili raporların görüşüldüğü oturumda Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile ilgili konular karara bağlandı. Meclis oturumu 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 16.00’da toplanmak üzere sona erdi.