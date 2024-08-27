Talas Belediyesi'nde yine bir ilk topraksız tarım

Tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle dikkat çeken Talas Belediyesi’nde yine bir ilke imza atıldı. İlk kez yapılan topraksız tarım uygulamasıyla safran ve salatalık yetiştirilmeye başlandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçede tarım ve hayvancılığı verilen desteklere her geçen gün yenisi eklenmeye devam ediyor. Mobil banyoluktan kompost gübreye, fasulye, nohut ve macar fiğ tohum desteğinden taş toplama makinesi, anıza direk ekim makinesi gibi birçok desteği çiftçiye ücretsiz sunan Talas Belediyesinde bu kez de topraksız tarım uygulaması hayata geçiriliyor.

Reşadiye ek hizmet binasında deneme üretimi başlayan topraksız tarım uygulaması kapsamında salatalık ve safran yetiştiriliyor. Bu amaçla su tankı içerisinde bitkinin ihtiyacı olan besin maddeleri ilave edilip suyun pH değeri bitkiye uygun hale getiriliyor ve üretim gerçekleştiriliyor.

Uygun şartlar sağlandığında kapalı ortamlarda iklimden etkilenmeden yılın 365 günü üretim yapabilme imkanı sağlayan sistemle, aşırı gübreleme ve bilinçsiz şekilde bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallara bağlı olarak toprağın verimsizleşmesi önlenmiş oluyor.

Bu örnek uygulamayla Talas Belediyesi, nüfusun hızla arttığı ve gıda arzının büyük önem taşıdığı günümüz tarım dünyasında kapalı ortamla topraksız ve dikey tarım faaliyetlerine katkı sağlamış oluyor.