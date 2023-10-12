Talas Espor Arena ve İnovasyon Merkezi Açılışı Ertelendi

Talas Belediyesi Espor Arena ve İnovasyon Merkezi’nin açılışı ileri bir tarihe ertelendi.

Daha önce 14 Ekim Cumartesi Günü düzenleneceği duyurulan program, önümüzdeki günlerde yeniden planlanacak. Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 2 kattan oluşan ve toplamda 850 metrekare alanı bulunan merkezde, müsabaka oynanacak dev arena, 100 kişilik tribün, 2 youtuber odası, birer PlayStation odası ve green box odası ile oyuncu bankoları yer alıyor.