Talas Espor Arena ve İnovasyon Merkezi Açılışı Ertelendi
Talas Belediyesi Espor Arena ve İnovasyon Merkezi'nin açılışı ileri bir tarihe ertelendi.
- 12.10.2023 11:33
- Güncelleme: 12.10.2023 16:56
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Talas Belediyesi Espor Arena ve İnovasyon Merkezi’nin açılışı ileri bir tarihe ertelendi.
Daha önce 14 Ekim Cumartesi Günü düzenleneceği duyurulan program, önümüzdeki günlerde yeniden planlanacak. Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 2 kattan oluşan ve toplamda 850 metrekare alanı bulunan merkezde, müsabaka oynanacak dev arena, 100 kişilik tribün, 2 youtuber odası, birer PlayStation odası ve green box odası ile oyuncu bankoları yer alıyor.
İHA
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