Talas Espor Merkezinde Geri Sayım

Kayseri'nin ilk lisanslı espor kulübü olan Talasgücü Espor Kulübü'nün Espor ve İnovasyon Merkezi inşası tamamlandı. Profesyonel oyuncuların yetişeceği dev ekranlı ve tek sabit arenalı merkezin açılışı 14 Ekim Cumartesi Günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve şehir protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek.

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  • 09.10.2023 13:42
  • Güncelleme: 09.10.2023 16:26
Talas Espor Merkezinde Geri Sayım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin ilk lisanslı espor kulübü olan Talasgücü Espor Kulübü’nün Espor ve İnovasyon Merkezi inşası tamamlandı. Profesyonel oyuncuların yetişeceği dev ekranlı ve tek sabit arenalı merkezin açılışı 14 Ekim Cumartesi Günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve şehir protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek.

Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşecek programda Galatasaray Espor takımı da Talasgücü Belediyespor Espor takımıyla maç yapacak. Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Osmanlı Kültür Evi karşısında bulunan merkezde yapılan hummalı yenileme çalışmaları sonuçlandı. İki kattan oluşan ve toplamda 850 metrekarelik alanı bulunan merkezde müsabaka oynanacak dev arena, 100 kişilik tribün, 2 youtuber odası, birer PlayStation odası ve green box odası ile oyuncu bankoları yer alıyor. Merkezle ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Espor Kulübü’nün Kayseri’nin ilk lisanslı kulübü olduğunu belirterek, “Belediyemiz ile gençler arasındaki etkileşimi artırmak, şuurlu bilgisayar kullanımını teşvik etmek, oyun bağımlılığıyla mücadele etmek, gençlerimizin gün içeresindeki oyun, eğitim ve kişisel gelişimlerini belirli bir program dâhilinde planlamalarını ve zamanı etkin kullanmalarını sağlamak gibi birçok hedefle 1 Temmuz 2020 tarihinde açtığımız kulübümüze daha modern bir merkez için çalışmalarımızı tamamladık. Bu alanda ilçemizi, şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek profesyonel oyuncular yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Başkan Yalçın, esporun, sporun yeni formu olarak bilgisayar, konsol ve mobil platformlar üzerinden çevrimiçi veya çevrimdışı, bireysel veya takım olarak oynanan rekabetçi bir dijital alan olduğunu ifade ederek, “Biz de belediye olarak günümüz trendlerinden olan bu alanda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Üç yıl önce açtığımız espor kulübümüze daha nitelikli ve modern bir merkez kazandırdık. Bu sporla gençlerimiz yabancı dil öğrenimi, hızlı karar verebilme becerisi, el-göz-zihin koordinasyonu, teknolojik bilgi ve becerilerinin artması, motor becerileri gelişimi ve motivasyonun yanı sıra fizyolojik kekemelik, sosyal fobi gibi hastalıklarda tedavi ve terapi hedefli destek alabiliyor.” şeklinde konuştu.

Merkezdeki inovasyonla ilgili bilgiler de veren Başkan Yalçın, “Nitelikli tekno-girişimin ortaya çıkması için gerekli temel altyapıyı sağlayan canlı bir inovasyon ve teknoloji geliştirme eko-sistemi oluşturarak şehrin bir çekim merkezi haline gelmesini ve organik olarak büyümesini hedefliyoruz. İnovasyon merkezimizde Robotik Kodlama, Arduino, 3D Tasarım ve Modelleme atölyeleri bulunmakta. Ayrıca TEKNOFEST, TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve uluslararası düzenlenen proje yarışmalarına teknoloji takımları hazırlanmakta. 3D baskı ve modellemede hammadde olarak kullanılan filament, merkezimizde atık plastikten üretilerek çevreyi koruma amacıyla ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek de sağlamakta” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın sözlerini 14 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 12.30’da Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 67 adresinde Galatasaray Espor’un katılarak Talasgücü Espor ile maç yapacağı açılışa bütün vatandaşları davet ederek tamamladı.

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İHA

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