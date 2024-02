Talas kütüphanelerle 'donatılıyor'

Talas Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı tamamlanan Mehmet Karamercan Kütüphanesi ile 100 Apartmana 100 Kütüphane projesinin açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımı ile yapıldı. Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Her yıl önemli bir bütçemizi okul, cami, ve sağlık ocaklarına ayırıyoruz” dedi.

Talas Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı tamamlanan Mehmet Karamercan Kütüphanesi ile 100 Apartmana 100 Kütüphane projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Değerli Bakanımızın da kaptanlığıyla başladığımız 1994’teki belediyecilik geleneğinde bugüne kadar sadece o günlerde belediyeciliğin dönemi olarak ifade edilen yol, asfalt, kaldırım ve buna benzer altyapı faaliyetleri değil kültür, sanat ve sosyal faaliyetler de eğitim, cami ve sağlık ocağı hepsi bizim üstümüzde sanki bir görev olarak devam etti. Çok şükür bugünlere kadar çok sayıda eğitim kurumuna da imza attık okullar olmak üzere. Bu çerçevede Talas özelinde çok sayıda okul kazandırdık. Ayrıca her yıl önemli bir bütçemizi de okulların ve sağlık ocaklarının, camilerin tadilatına ayırdığımız herkesin malumu. Bir de pandemi yaşadık. Eğitimin bir parçası olan kütüphanelerimizi açarken, pandemide de evdeki çocuklara 30 bin tane kitap armağan ettik. Bin tane tableti Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde dağıtmıştık. Türkiye’de ilk defa tablet armağan etmiştik öğrencilere. 7/24 kütüphanemizi açtık. Uyumayan kütüphanede o günden bugüne hem uzmanlığa çalışanlar hem de diğer kardeşlerim çok fazla istifade ediyorlar. Yani sadece millet bahçesi ya da diğer parklar çok anlamlı şeyler ama konumuz kütüphane olduğu için de bu kütüphanelerin ve okulların kütüphaneye çevrilmesinin bir bölümünün, camilerin müştemilatında mutlaka kütüphane olmasını sağlamaya çalıştık. Şu ana kadar daha önce müştemilatta yapılan 4 kütüphane, bundan sonra yapılacak bütün camilerin de topografik özelliklerinden, eğimden dolayı kazandığımız alanı da mutlaka kütüphane şartı koyarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Eğitim öğretimin ve kitabın ne kadar ehemmiyetli olduğunu benim söylememe gerek yok. Bu ülke gelecekte önümüzdeki 10,20 ya da 100 yıllarda Cumhuriyet’in yine nice 100. yıllarında birlikte ve başarılı olmak dileği ile bir konuya daha dile getirmek istiyorum. Cumhuriyet’in 100. Yılında Yüz Ağartan Projeler diye 5 yıl önce başladığımızda çok şükür 200’ün üzerinde proje gerçekleştirdik. Ayrıca Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Apartmana 100 Kütüphane dedik. 100 kütüphaneye sayımız yaklaştı ve bir yandan da gelen talepleri değerlendiriyoruz. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Hayır sahiplerimize de teşekkür ediyorum. 18 ay gibi kısa bir sürede hem müteahhitliğini yaptılar, hem de başından ayrılmadılar” dedi.

"Kayseri’mizi kütüphaneler şehri yapma yönünde el ele vermek sureti ile yolumuza devam diyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Talas Belediye Başkanımızın hayırseverimizle birlikte bu anlamlı ve önemli projeden dolayı emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yine güzel bir örnek. Hayırsever ve belediye iş birliği. Kayserimize yakıştı, Talas’ımıza yakıştı. 5 üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi olan 325 bin ortaöğretim öğrencisi olan Kayseri’mize yakıştı. Kayseri’mizi gerek merkez gerekse de ilçelerde adeta bir kütüphaneler şehri yapma yönünde el ele vermek sureti ile yolumuza devam diyoruz. Bu yapılan çalışmaların hepsinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de, “Bu merkez ve mahalle kütüphaneleri kitaba ve kültüre erişimde gençlerimize büyük fırsatlar sunacaktır. Kitaplar gerçekten fikirleri, düşünceleri, ülkeleri, insanları ölümsüzleştiriyor. Geleceğe miras bırakıyor. Biz bugün birçok mütefekkirin geçmişten gelen düşüncesiyle ışık buluyor, yönümüzü görüyoruz ve geleceğe bakıyoruz. Bu kütüphaneleri ve yazarları mutlaka yaşatmak, geleceğe taşımak lazım. Bu hayırlı girişimde emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Kayseri’ye her geldiğinde ya temel atma ya da açılış yaptığını söyleyen Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yine baba ocağımızdayız. Her geldiğimiz zamanda olduğu gibi ya temel atmalar, ya açılışlar ya da hayırlı birtakım faaliyetlerin iş başında günümüze devam ediyoruz. Bundan 1 buçuk sene kadar önce gelip temelini attığımız bu binanın bugün bittiğini görmek bizim için de mutluluk verici. Mehmet ağabeyden Allah razı olsun. Allah keselerine bereket versin. Biz de sizlere dua ediyoruz. Senelerdir biliriz. Gayret edersiniz. Sanayimizde, ticaretimizde sizler ve çevrenizdeki arkadaşlarınız hep varlar. Onlar Kayseri’mizin temel direkleri ve her birisi de Kayseri için numune insanlar. Bir bilim adamı şöyle diyor; eğer bir yıllık ürün almak istiyorsanız pirinç dikin. 10 yıllık verim almak istiyorsanız ağaç dikin. Eğer hiç bitmeyecek bir hayır murat ediyorsanız insana eğitimde yatırım yapın. Biz de burada öyle bir eğitimin başındayız. Hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun diye de dua ediyorum. Bu tesisi meydana getirdikleri için de Karamercan ailesine ayrıca şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Karamercan ailesine çiçek ve plaket takdim edilmesinden sonra çocuklar ile birlikte açılış kurdelesi kesildi.

Düzenlenen açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, hayırsever Karamercan ailesi ve vatandaşlar katıldı.