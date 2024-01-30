Talas personeline siber farkındalık eğitimi

Talas Belediyesi’nin personellerine yönelik olarak düzenlediği eğitim programları devam ediyor. Daha önce birçok farklı konuda eğitim programı düzenleyen Talas Belediyesi, şimdi de siber farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda Siber Güvenlik Uzmanı Mehmet Demir tarafından gerçekleştirilen programda, siber güvenliğe dair konular ele alındı. Programda, personelin günlük kullanımlarında dikkat etmesi gereken güvenlik önlemleri anlatıldı.

İki gün devam eden programda ayrıca bilgisayar ve harici bellek kullanımlarında karşılaşılabilecek riskler hakkında da bilgilendirme yapıldı.