Talas'ta hızlı ruhsat, seri inşaat, ekonomik hareketlilik

Talas Belediyesi’nin yapı ruhsatı konusundaki sağladığı kolaylıklar, müteahhit firmalar için Talas’ı cazip kılıyor. Son 1 yıl içerisinde verilen yaklaşık 500 yapı ruhsatı ile de ülke ekonomisine hareketlilik kazandırılıyor.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, inşaat sektörünün önemine değinerek; “İnşaat sektörü 200’ü doğrudan 2 bini dolaylı olmak üzere binlerce iş kolunu içinde barındıran bir sektör. Bir inşaatta demirinden çimentosuna, camından kapı penceresine kadar birçok alanda doğrudan iş yapılıyor. Ayrıca oturuma hazır hale gelen evde kullanılmak üzere beyaz eşyadan halıya, perdeden ayakkabılığa kadar binlerce sektörde hareketlenme yaşanıyor. Bu yüzden Talas Belediyesi olarak bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz ve yapı ruhsatı başvurusunu hızlı şekilde sonlandırıyoruz. Bunun sonucunda müteahhit firmalar işlerini kolaylıkla halledip inşaatlarını tamamlıyorlar ve hemşehrilerimizi yuva sahibi yapıyorlar” dedi.

Başkan Yalçın, 2023 yılı boyunca yaklaşık 500 yapı ruhsatı verdiklerini de sözlerine ekledi.