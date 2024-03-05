Talas'ta kararlar yüzde 90 oy birliğiyle

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Talas Belediye Meclisi’nin mart ayındaki dönem sonu toplantısında uyum içinde bir dönem geçirdiklerini belirterek, “5 yılda 660 konu yüzde 90 oranda oy birliğiyle gerçekleşti. Emeği geçen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Talas Belediye Meclisi, mart ayı toplantısını Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı’nın katıldığı dönemin son toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının yer aldığı 6 madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının sonunda değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “2019 yılı 1 Nisan’da yola hep beraber çıktık. Bir yıl dolmadan korona çıktı. Ardından deprem yaşadık. En zor zamanlarda belediye meclisinden memuruna kadar herkes görev yaptı. Allah’a şükür hiç ıskalamadık. Hem koronadaki hem de depremdeki görevlerimizi başarıyla yaptık. Burada en büyük desteği meclis üyelerimizden gördük. Meclisimize bu dönemde 660 konu geldi. Yüzde 90 civarında oy birliğiyle geçti. Hem canla başla çalıştık, hem de meclis üyelerimiz yanımızda oldu. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu. “Bu arada çok güzel eserlere imza attık.” diyen Başkan Yalçın; "Önümüzdeki 40 yıla hizmet edecek eserler gerçekleştirdik. Bunlardan önemlileri Başakpınar, Zincidere, Endürlük, Reşadiye imar planları oldu. Deprem ve koronadaki çalışmaların dışında Türkiye’de ilk defa bir tesise 100. Yıl isminin verildiği Zincidere 100. Yıl Mesire Alanını hizmete açtık. Birçok önemli hizmeti gerçekleştirdik. Bunlar saymakla bitmez.” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Yalçın; "Talas Belediyesi kurulduğundan bugüne emeği geçen belediye başkanı, meclis üyeleri ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Geçmişlerimize rahmet olsun. Öyle kritik bir dönemde görev yaptık ki cumhuriyeti ikinci yüzyılına devretmek bize nasip oldu. Ben cumhuriyetin yüzüncü yüzyılında görev yapmaktan onur duydum, mutlu oldum. Bununla beraber cumhuriyeti bize emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canıyla kanıyla alın teriyle cumhuriyetin idamesinde katkıda bulunan herkesi rahmet ve minnetle anıyorum. Hepinize teşekkür ediyor hakkınızı helal etmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili görüşlerini ileten meclis üyelerinden Hasan Özsoy, 5 yılda çok iyi işlere imza attıklarını belirterek; "Belediye emin ellerde. Başkanımıza teşekkür ediyorum” derken, meclis üyesi Ragıp Dost, “5 yılda geçirdiğimiz güzel günlerin bir 5 yıl daha aynı şekilde geçmesini niyaz ediyorum. Bizlere verdiği destekten dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Meclis üyelerinden Murat İlhan da, "Belki de merkez ilçeler içerisindeki en uyumlu meclis yapısı içinde olduğumuz için ayrıca gurur duydum” derken, bir başka meclis üyesi Ahmet Yörenç ise uyum içinde bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, meclis üyelerine görev yaptıkları sürenin anısına bir teşekkür plaketi verdi. Toplantıda ayrıca Başkan Yalçın, Milletvekili Cıngı’ya 100. Yıl Plaketi takdim etti.