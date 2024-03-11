Talas'ta ramazan başkadır

Talas Belediyesi Osmanlı Kültür Sokağında düzenleyeceği etkinliklerle farklı bir Ramazan yaşatacak.

Sokağın sonunda kurulan etkinlik çadırında Ahmet Özhan, Halil Necipoğlu, Yasin Pişgin, Mehmet Kemiksiz, Resul Aydemir, Murat Belet ve Mehmet Diker gibi ünlü isimler sahne alacak. Ayrıca Hacivat-Karagöz, Meddah, Orta oyunu, Mini Kulüp, Semazen, İbiş ile yarışmalar, Tahta Bacak, Nasreddin Hoca, Ateşbaz bir ay boyunca Osmanlı Kültür Sokağının her noktasında küçüklere olduğu kadar büyüklere de keyifli anlar yaşatacak. Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın son üç yıldır pandemi ve deprem nedeniyle yapamadıkları etkinlikleri bu yıl hayata geçirdiklerini ifade ederek; "Öncelikle tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Feyiz ve bereketinden yararlandığımız sağlık, afiyet ve huzur içerisinde bir ramazan geçirmeyi diliyorum. Bu ramazanda hemşehrilerimiz için Osmanlı Kültür Sokağında etkinlikler düzenledik. Sokağın sonunda kurduğumuz etkinlik çadırında Ahmet Özhan’dan Halil Necipoğlu’na, Mehmet Kemiksiz’den Resul Aydemir’e kadar tasavvuf musikisinin önde gelen isimlerinin konserleri olacak. Ayrıca çocuklarımızı eğlendirecek, eğlendirirken de bilgilendirecek oyunlar ve yarışmalar düzenlenecek” dedi.

İlk konser Ahmet Özhan’dan

Talas Belediyesi Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde ilk konseri Tasavvuf Musikisinin güçlü sesi Ahmet Özhan verecek. Osmanlı Kültür Sokağı Ramazan Çadırındaki konser, 15 Mart Cuma akşamı saat 21.15’te başlayacak.

Ardından 16 Mart Cumartesi Halil Necipoğlu, 17 Mart Pazar günü ise Yasin Pişgin sahne alacak. Her iki konser de yine 21.15’te başlayacak. Öte yandan gezici Ramazan Etkinlikleri ekibi de Ramazan ayı boyunca Talas’ın tüm kırsal mahallelerinde iftar sonrası sahne alacak. Bu akşam Süleymanlı ile başlayacak etkinlikler, 22 kırsal mahallede Ramazan ayı boyunca sürecek.