Tarihi mesleği yaşatmaya çalışıyor

Kırşehir'de 2022 yılında şehrin 'il ahisi' seçilen Mehmet Gürsel Saraçoğlu, babasından kalan çadır ve mindercilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Tarihi mesleği yaşatmaya çalışıyor
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de 2022 yılında şehrin ’il ahisi’ seçilen Mehmet Gürsel Saraçoğlu, babasından kalan çadır ve mindercilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Şehirde uzun yıllardır süregelen çadır ve mindercilik mesleğinin son temsilcisi Mehmet Gürsel Saraçoğlu, çırak bulamıyor. 2022 yılında şehirde ’il ahisi’ seçilen Büyüksaraçoğlu, geleneksel el işçiliğini ayakta tutmanın çabası içerisinde olduğunu söyledi. Saraçoğlu, "Kış mevsimi nedeniyle çadırcılık işinde duraksama oldu. Kış günleri sobalar çıkarken şark odaları da gün yüzüne çıktı. Geçimimizi temine çalışıyoruz. Yastık ve minder işini yürütecek çırak ve usta yetişmiyor. Ben babamın mesleğini sürdürüyorum. Babam da mesleği dedemden öğrenmiş" dedi.

Uzun Çarşı’nın tarihi dokusu içerisinde yer alan dükkanında mesleğini sürdürmeye çalışan Büyüksaraçoğlu, mesleğini severken gelecek nesillere de öğrendiklerini aktarmak istiyor.

İHA
Kayseri Gündem

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