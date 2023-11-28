TEM'den asayiş uygulamaları: 3 bin 352 kişi sorgulandı

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 15 gün içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında 3 bin 352 kişi sorgulandı, aranan 11 kişi yakalandı.

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  • 28.11.2023 15:03
  • Güncelleme: 28.11.2023 15:36
TEM'den asayiş uygulamaları: 3 bin 352 kişi sorgulandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 15 gün içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında 3 bin 352 kişi sorgulandı, aranan 11 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 13-18 Kasım tarihleri arasında kentin farklı noktalarında uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda 3 bin 352 şahıs ve 970 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişinin yakalandığı uygulamalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkıdan bozma tabanca, 29 fişek ve 38 karton sigara ele geçirildi.

Vatandaşların huzuru için yapılan uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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