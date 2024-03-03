Tomarzalı Emekli Gazi Atabay toprağa verildi

Vefat eden Tomarzalı Emekli Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hacı Atabay, askeri törenle toprağa verildi.

Tomarzalı Emekli Gazi Atabay toprağa verildi
Kayseri GündemEditör

Vefat eden Tomarzalı Emekli Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hacı Atabay, askeri törenle toprağa verildi.

Tomarza Köprübaşı nüfusuna kayıtlı Emekli Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hacı Atabay (55) geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Atabay için ikindi namazını müteakip memleketinde askeri tören düzenledi. Cenaze törenine ilçe protokolü, Atabay’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gazi Hacı Atabay’ın Türk Bayrağı’na sarılı tabutu omuzlara alınarak, Köprübaşı Mahalle Mezarlığına götürüldü.

Atabay, burada dualarla defnedilirken aile üyeleri ise taziyeleri kabul etti.

Tomarzalı Emekli Gazi Atabay toprağa verildi
Tomarzalı Emekli Gazi Atabay toprağa verildi
Tomarzalı Emekli Gazi Atabay toprağa verildi
Tomarzalı Emekli Gazi Atabay toprağa verildi
Tomarzalı Emekli Gazi Atabay toprağa verildi
Tomarzalı Emekli Gazi Atabay toprağa verildi
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Talas'a 5 yılda 5 müze
Talas'a 5 yılda 5 müze
9'uncu kattan düşen genç hayatını kaybetti
9'uncu kattan düşen genç hayatını kaybetti
İHH'dan Muhteşem Yetim Dayanışması
İHH'dan Muhteşem Yetim Dayanışması
Seyyide Daloğlu Anadolu Lisesi resim ve ahşap kuş evleri sergisi
Seyyide Daloğlu Anadolu Lisesi resim ve ahşap kuş evleri sergisi
Talas'ta İlyas Yalçıntaş rüzgarı
Talas'ta İlyas Yalçıntaş rüzgarı
4. kattan düşen şahıs ağır yaralandı
4. kattan düşen şahıs ağır yaralandı