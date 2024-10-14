Tramvayda yapılan denetimde 1 firari yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.U ( 20) yakalandı.

Tramvayda yapılan denetimde 1 firari yakalandı

 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince tramvay içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda M.E.U. (20) isimli şüpheli şahsın yapılan sorgusunda, hakkında Hırsızlık suçundan 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen ve yapılan üst aramasında 3,05 gram narkotik madde ele geçirildi. Şahsın hakkında gerekli işlemler yapılması sonrasında cezaevine teslim edildi.

1ha

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