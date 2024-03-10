Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor evinde Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası Hatayspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç devam ediyor)
İHA
Kayseri Gündem

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