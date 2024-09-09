Türkiye Diyanet Vakfı'ndan büyük kitap seferberliği

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bilginin ve okumanın kaynağı olan kitabı daha fazla kişiye ulaştırmak ve özellikle gençlerin kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla başlattığı “Hediyem Kitap Olsun” kampanyasıyla, yurt genelindeki 469 kütüphaneye kitap desteği sağladı ve kitaba erişimi olmayanları kitaplarla buluşturdu.

Dünya Okuma Yazma Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, “Yüce dinimiz okumaya, ilme ve ilim öğretene büyük önem vermiştir. Okumak, insanın hayata bakış açısını zenginleştirmenin yegâne yoludur. Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’in ilk emri ‘oku’ olmuştur. Vakfımız da bu anlamda başarılı çalışmalar gerçekleştirmektedir” dedi.

Turan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen ‘Hediyem Kitap Olsun’ projesiyle okullarda eğitim gören öğrencilere, üniversitelere, Kur’an kurslarına, ihtiyaç duyulan kütüphanelere, gençlik ve kültür merkezlerine, cezaevlerine, İslam ile yeni tanışan ve bilinçlenmek isteyen bireylere, araştırmacılara, STK’lara, kurum ve kuruluşlara kitap ulaştırmak ve her yaş grubuna okuma bilinci ve alışkanlığı kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

100 binden fazla kitap hediye edildi

Eğitimi daima öncelediklerinin altını çizen Turan, 2022 yılında hayata geçirilen 'Hediyem Kitap Olsun' kampanyasının her geçen gün artan ilgi ve destekle sürdüğünü ifade etti. 48 ilde kurulan 43 'Hayır Çarşısı' ve hayırseverlerin destekleriyle 35 okul öncesi, 29 ilkokul, 67 ortaokul, 87 lise, 43 yetişkin kitaplığı olmak üzere toplamda 261 kuruma 68.738 kitabın kütüphanelere, öğrencilere ve kitap okuma imkânı bulamayan dezavantajlı gruplara ulaştırıldığını söyledi.

7’den 70’e hitap eden proje

Proje kapsamında farklı yaş gruplarına hitap eden geniş bir yelpazede kitaplar sunulduğunu kaydeden Turan, ‘Hediyem Kitap Olsun’ projesinin 15 ana kategori ve 55 alt kategoriden oluşan toplam 1682 kitaba ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Turan çocuklar, gençler ve aileler için kitaplar, din eğitimi ve kültür eserleri, ilahiyat temel eserler, yabancı dillerde yayınlar ve irşat yayınları gibi çeşitli kategorilerdeki eserlerin, herkesin faydalanabileceği kapsamlı setler içerdiğini belirtti.

Bu önemli projenin daha fazla kişiye ulaşmasını isteyen hayırseverler “KİTAP” yazıp 5601’e SMS göndererek 25 TL ya da bagis.tdv.org adresinden istedikleri miktarda bağış yaparak katkıda bulunabilecekler.

