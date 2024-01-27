'Umre'ye olan rağbet arttı'

Önceki yıllarda yaşadığımız pandemi döneminin getirdiği seyahat yasağı ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminin etkisiyle rağbetin azaldığı umre seyahatine son zamanlarda ilginin arttığını belirten Ensar Turizm Acentesi Kayseri Şube Müdürü Ömer Osman Arslantaş, ardışık olarak yeni umre kafilelelerini aşağı yukarı her ay kutsal topraklaa uğurladıklarını ifade etti.

Sömestr döneminde Umre'ye yoğun bir talep olduğunu belirten Arslantaş, Hac döneminde de yeni kafilelerle hazırlık yapmakta olduklarını vurguladı.