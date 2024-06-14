Vali Çiçek: 'Kayseri'de eğitimde altın bir yıl geçirdik'

Kayseri’de düzenlenen karne töreniyle beraber 322 bin 666 öğrenci yaz tatiline girerken; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öğrencilere karnelerini dağıtarak, Kayserispor forması hediye etti.

Kayseri’de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle beraber 322 bin 666 öğrenci karne aldı. Mehmet Alçı İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

"Kayseri’de eğitimde altın bir yıl geçirdik"

Öğrencilere karnelerini dağıtan ve Kayserispor forması hediye eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri’de 322 bin 666 öğrenci, 22 bin 800 öğretmenle devam eden eğitim yılı bugün itibariyle tatil olarak, bir mola verdik. 300 binli rakamlar Kayseri’nin gurur kaynağı. Çünkü bu sayılar, çoğu ilin nüfusundan daha büyük ve kazasız, belasız bir yıl geçirmek için öğretmenlerimizle birlikte büyük bir çaba sarf ettik. Bu yıl içerisinde bazen acı bazen tatlı olaylarda yaşadık. Bir öğrencimizi trafik kazasında kaybetmenin acısını hala yüreğimizde yaşıyoruz. Bu yıl başarılı sonuçlar aldığımız bir yıldı. Geçen yılki sonuçlarda ilk 100’de 16 öğrenci Kayseri’den çıktı. İlk binde 38 öğrencimiz oldu. Aynı zamanda bu yıl içerişsin de TÜBİTAK yarışmalarında Kayseri ilk 3’e girmeyi başardı. 622 öğrencimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldı. İnşallah bu sınav sonuçlarıyla yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar neticesinde bir önceki yaptığımız başarıyı geçeceğiz diye ümitle bekliyorum. Aynı zamanda büyük projelerle dolu bir yıl oldu. Bu yıl ERVA Spor Okulları Projesi gerçekleştirildi. Bunun yanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz çok başarılı projelere imza attı. Biz birlik ve beraberlik içerisinde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, siyasilerimiz ve bürokratlarımızla el ele vererek, eğitim için seferber olmuş durumdayız. Kayseri her şeyin en iyisine layık. Bu sene Kayseri adından eğitimde daha fazla söz ettirecek. Bunu hep beraber göreceğiz” şeklinde konuştu.

Protokol, karne dağıtımının ardından öğretmenlerle bir araya geldi.