Vekil Ataş'tan elektrik zammına tepki: ''Geri Çekin''

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, elektriğe yapılan zamma tepki gösterdi. AKP iktidarını eleştiren Ataş, yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, ‘İktidarın görevi, vatandaşın cebine ortak olmak değil, derdine çare olmaktır’ diye konuştu.



MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ’TAN AKP İKTİDARINA ‘ZAMLARI GERİ ÇEKİN’ ÇAĞRISI



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) vatandaşın yaşadığı sıkıntıları gündeme getirmeye devam eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, iktidara yönelik olarak yapılan zamların geri çekilmesi çağrısında bulundu.



BU ZAM, VATANDAŞIN CEBİNE BİR DARBE DAHA İNDİRMİŞTİR



Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: 1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 38 oranında zam yapılmıştır. Bu zam, vatandaşın cebine bir darbe daha indirmiş, aynı zamanda, ilerleyen günlerde a’dan z’ye her şeye zam yapılacağının da habercisi olmuştur. Üstelik bu artış haziran ayı enflasyonuna yansıtılmayarak emekli ve memurun maaş artışına dâhil edilmemiştir. Yani yandaş elektrik şirketleri kazanmış vatandaş yine kaybetmiştir. Şimdi soruyorum: İktidar enflasyonla gerçekten mücadele mi ediyor, yoksa enflasyonu artırıyor mu? Vatandaşın cebine el atmak, yaşam standartlarını düşürmek, geçim kaygılarını artırmak ne zamandır çözüm oldu? İktidarın görevi, vatandaşın cebine ortak olmak değil, derdine çare olmaktır. Bu yüzden, yapılan bu zamlar derhâl geri çekilmelidir.

