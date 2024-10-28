Yasa dışı avlanan 19 kişiye cezai işlem yapıldı
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yasa dışı av yapan 19 kişiye ceza yazıldı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yasa dışı av yapan 19 kişiye ceza yazıldı.
Ekiplerce hafta sonu şehrin farklı noktalarında yapılan av koruma kontrolleri esnasında, yasa dışı av yapan 19 kişiye Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ceza yazıldı. İdari işlem uygulanan şahısların vurmuş oldukları av hayvanlarına ve bir adet tüfeğe el konulurken, şahıslar hakkında idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.