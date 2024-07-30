Yayınımız üzerine rezil konser iptal edildi

Konser salonundan yapılan açıklama şu şekilde:"3 Ağustos Cumatresi günü gerçekleştirilecek olan kadınlar Matinesi Konseri iptal edilmiş. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Biz de Kayseri halkı adına, bu rezil konseri iptal eden salon sahiplerini tebrik ediyoruz.