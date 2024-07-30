Yayınımız üzerine rezil konser iptal edildi

Önümüzdeki hafta sonu Kayseri'de yapılacak olan eşcinsellik ve lgbt özentisi bir etkinlik olan M.Ö.'nün kadınlar matinası konseri yayınımız üzerine iptal edildi.

Yayınımız üzerine rezil konser iptal edildi
Kayseri GündemEditör

Konser salonundan yapılan açıklama şu şekilde:"3 Ağustos Cumatresi günü gerçekleştirilecek olan kadınlar Matinesi Konseri iptal edilmiş. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Biz de Kayseri halkı adına, bu rezil konseri iptal eden salon sahiplerini tebrik ediyoruz.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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