Görüşlerim

Şahıs değil, şahsiyet meselesi olmadıkça mevzu, havadis değil ehadis olmadıkça meşgale bu milletin sıkıntısı artarak devam edecektir.

"Devlette bir yerlere kapağı atmak için ne gerekiyor ise yaparım inancı" Anadolu'da en rağbet gören inançtır. Ama ya İslam mı? Onun adı var, kendi attalarda.

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Kalbi Müslüman kafası Avrupa insanlar ile olacak olan işte budur, bu kadardır. Ya kafa da Müslüman olacak, ya da bu yarımlık sonumuz olacak. Güzel ahlak ve adaletten başka çaremiz yoktur. Kravatlı insin, sarıklı bir genel müdür gelsin o makamlara ve rüşvet alsın adam kayırmacılık yapsın mı isteniyor? Bunun ise bunca uğraş fetö halt yemiş bu kepazeliğin yanında. Ya ciddi müslüman olarak var olalım, ya da yok olalım.

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Çoğu insan ve kurumun iş hayatındaki başarısızlığının temel sebebi şudur: Değişen şartlara uyum sağlamak yerine, şartların kendi kurgusuna uyumlu hale gelmesi beklentisi ile yerinden kıpırdamadan beklemek.

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Fiziki bağışıklıktan, ruhi bağışıklık daha önemlidir ki bu şu demek:

Kendinizi güçlü hissetmeniz, güçlü olmanızdan daha kıymetlidir.

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Birini tanımanın en kestirme yolu, onun başkasına dair değerlendirmelerini takip etmektir.

Kişi vasfederken, vasfını ortaya koyar.

Zekasını, görgüsünü, idrakını, sıfatlarını...

Sövdüğünde örneğin korku ve retlerini görürsünüz, övgüsünde umut ve beğenilerini... Esasta o anlattığında, kimliğinin deşifresindedir.

Anlatır...

Anlattıkça o, biri hakkında konuştuğundan emindir.

Dinleyici idrak ehli ise, kimi tanıdığından.

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Her yaşanan, dönemine özgü yaşanıyor. 100 yıl öncenin şartları ile, bu anın şartları bir olmadığı gibi, imkan ve imkansızlıkları da bir değildir.

Dün ile kavga edilmez, o ve dönemi geçti gitti.

Yarın ve yarının ortamı da henüz doğmadı.

Bugünü hakkını vererek yaşamaya bakmamız gerekiyor.

Ama 100 yıl önce de, şimdi de kurtarıcı bekleyenleri oyuncak edenler hep vardılar ve tetikte idiler..

Toplumları kurtarıcılara değil, sağlam ilkelere tabiiyet kurtarır.

Adalet, liyakat, denetlenebilirlik, muhakeme gibi kıymetleri önceleyen medeniyetler ilerileri görecek, diğer her idare yem olacaktır.

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Vaat edilmiş toprakların tüm zenginlikleri üzerinde hak iddia edenlere ABD başkanının bu hesapsız desteğinin altında evanjelist akidesi var ve onlar büyük yahudi krallığının kurulması için gayret etmeyi iman şartı kabul ediyorlar ki bu uğurda bölgede uydu bir Kürt devleti kurmak da planları arasında.Pkk ile olmasa da, başka yollardan Suriye'de kurduracakları bu uydu devlet sonrası Türkiye İran ve Irak'tan almayı umdukları topraklarla ideallerini gerçekleştirmeyi umuyorlar. Suud ve Mısır zaten çantada keklik.

Tüm bu işlerde de en ciddi yardımcıları o çok dindar görülen tarikat zümresi olacak. Mehdi sonuçta Peygamberin soyundan Ali Asgar'ın Kürt hanımı vesilesi ile Kürtler arasından zuhur edecek ya, bunlar İslama hizmet ediyoruz derken büyük ihanete düşecekler.