Yeni gelen üniversite öğrencilerine elit karşılama

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri’deki üniversiteleri kazanarak ilçedeki yurtlarda kalan öğrenci ve velileriyle buluştuğu programda, “Sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Üniversiteler şehri Talas’a hoş geldiniz” dedi.

Başkan Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte Talas Yenidoğan Mahallesindeki Mustafa Asım Köksal Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen programa katıldı. Burada gençlerle ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, tek tek ailelerle görüştü. Çeşitli ikramların yapıldığı programda gençlerle sohbet eden Başkan Yalçın, kendilerinin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, “Sizlere hizmet etmek onur verici. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Kendilerine gösterilen ilgiden dolayı şaşkınlığını gizleyemeyen bir veli, “Çok teşekkür ediyoruz. Biz deprem bölgesi Kahramanmaraş Afşin’den geliyoruz. İçimiz rahat olarak çocuğumuzu buraya bırakıp gidiyoruz. Talas’ı çok sevdik. Yurttaki sıcak ilgi bambaşka bir şey. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Buradan gönül rahatlığıyla ayrılıyoruz.” ifadelerini kullandı.