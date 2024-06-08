YKS'de kapıda kalan öğrenci dramı

Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi maratonuna, kimi öğrenciler koşar adımlarla son anda yetişirken, kimileri ise geç kaldığı için kapıdan göz yaşları içerisinde geri döndü.

YKS'de kapıda kalan öğrenci dramı

YKS ilk oturumu TYT maratonu, bütün Türkiye'de olduğu gibi Kayseri’de de büyük heyecanla başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sınavın başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınma kuralı kapsamında adayların geç kalmaması için görevliler anons yaptı. Uyarıların ardından sınav bina kapısı kapatılırken, sınava 15 dakika kala kapıların kapanması ile görevliler, sınava geç kalan adayların içeri alınmayacağını söyledi. TYT sınavında ter döken adaylar, saat 10.00'da okulda olabilmek için büyük bir çaba sarf ederken, kimi öğrenciler de 15 dakika kuralına takılmamak için koşarak okula girdi. Bazı öğrenciler ise birkaç dakika ile sınava geç kaldığı için okul binasının kapısının içerisinden giremedi. Geç kalan öğrenciler göz yaşları içinde kapıdan dönmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi

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