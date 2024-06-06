YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8-9 Haziran günlerinde farklı oturumlarda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8-9 Haziran günlerinde farklı oturumlarda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Eğitimin ve öğrencilerin dostu bir anlayış ile gençlerin her daim yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumartesi ve Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin sınav giriş kâğıtlarını göstererek otobüs ve tramvaydan ücretsiz yararlanabileceği müjdesini verdi.

Üniversite hayali kuran başta öğrenciler olmak üzere tüm adayların her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, gençlerin yanında olmaya ve onlara her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

YKS’ye girecek adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ifade eden Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Geleceğimizin teminatı gençlerimizin bu zorlu maratonunda üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Sınavı’na girecek öğrenciler, sınav giriş kâğıtlarını göstererek otobüs ve tramvaylardan ücretsiz yararlanabileceklerdir. Raylı sistem ve otobüs seferlerinde ek seferler yapılacaktır.”

Başkan Büyükkılıç, “Tüm öğrencilerimize şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin” dedi.

YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım
YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım
YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım
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YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım
YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım
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