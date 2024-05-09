Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin İncesu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Kayseri-Niğde kara yolu Subaşı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; içerisinde 10 yolcunun bulunduğu Sinan K. idaresindeki 01 AJZ 822 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu. Otobüsün devrilmesini ağaçlar önlerken; 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de inceleme yaptı. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu yolcu otobüsü de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı
Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı
Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı
Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı
Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı
Yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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