Yüzme havuzlarına teknik bakım ve onarım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını fırsat bilerek, belediye bünyesinde faaliyet gösteren 30 adet yüzme havuzunun bakım ve onarımını bir ay gibi kısa sürede yaparak, tekrar vatandaşların hizmetine sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren toplam 30 havuzuyla vatandaşlara hizmet verirken, yüzme havuzlarının daha temiz, daha güvenli ve daha elverişli olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı çalışmalarını yürüten Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 30 adet yüzme havuzunun bakım, onarımını bir ay gibi kısa sürede yaptı.

Ekipler, havuzların tüm bakımlarını, onarımlarını, kimyasal analizlerini, otomasyon sistemlerinin kontrolünü ve denetimini yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörü Vedat Kılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla mübarek Ramazan-ı Şerif ayımızı fırsat bilerek, kısa süre içerisinde Büyükşehir Belediyemize bağlı tüm yüzme havuzlarımızın bakım ve onarımlarını tamamladık. Tüm ekibimizle birlikte Büyükşehir Belediyemizin gece gündüz 24 saat emrinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Özellikle gençler olmak üzere vatandaşları Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzlarına beklediklerini ifade eden Kılıç, Türkiye’de ilk olan, yerli ve milli olarak üretilen, havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ve UV cihazı ile havuzları uzaktan izleyen, kontrol eden ve halkla paylaşan sistem ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren yüzme havuzlarının daha güvenli olduğunun altını çizdi.