'Yunus'lardan kaçamadılar: 56 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de Yunus ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, 56 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ele geçirildi.

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  • 06.01.2024 08:55
  • Güncelleme: 07.01.2024 10:19
'Yunus'lardan kaçamadılar: 56 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Yunus ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, 56 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, suça ve suçluya geçit vermemek için kent merkezinde uygulama yaptı. Uygulamada polisin "dur" ihtarına uymayan bir araç, Battalgazi Mahallesinde kovalamaca sonucu yakalanırken, araç sürücüsü B.S. (29) yaya olarak kaçtı. Şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın aracında ve ve olayla ilgisi olan K.T.’nin (40) üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 56 adet tabanca fişeği, 4 adet şarjör ve sökülmüş halde silah parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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