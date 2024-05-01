1 Mayıs İşçi Bayramı

İşçinin bayramı...

Emekçinin, elleriyle çağa şekil veren, gücüyle ülkesine hizmet edenlerin bayramı...

Yerin onlarca metre altında bir maden ocağında elleriyle kömür çıkaran, zifiri karanlığı gözlerinin ışığı ile aydınlatanların bayramı...

Sokakları pırıl pırıl yapan, gittiğin alışveriş merkezindeki rafları düzenleyen, denediğin onlarca kıyafeti tekrar ve tekrar katlayıp yerine kaldıranların bayramı...

1 Mayıs, yediğin ekmeğin buğdayını yetiştiren, toprakla dost olup emek veren emekçinin bayramı...

Toprak kaymasında şehit olan, senin için ev yaparken 10. kattan düşüp hayatını kaybeden, maden faciasında yürekleri yakanların bayramı...

Sedye kirlenmesin diyerek ambulansa binmek istemeyen, üzerim kirli diyerek boş otobüste ayakta gidenlerin bayramı...

Öyle ya, işçi ve emekçinin bayramı...

Verilen işi yapmaktan gocunmayan, şahsi meseleler yahut hırslar uğruna görmezden gelinen, yok sayılan, zulüm düğümlerini ayaklarına bağladıklarınızın bayramı...

Sokakları süpürenlerin, mezarlığı temiz tutanların, ondansın bundansın diye ayrılmasına rağmen toplumdan yine de hizmetine devam eden esnafların bayramı...

İşçi ve emekçinin bayramı bugün, bilmez işçi olmayan, emek vermeyenler...

Tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin bayramını kutlar, alın terinizdeki paklık, yüreğinizdeki aklık kirlenmesin diyerek, her birine teşekkürlerimi sunarım... İyi ki varsınız.