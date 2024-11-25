10 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

10 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’hırsızlık’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; hakkında ’evden hırsızlık’ 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A.A. (30) yakalandı. İşlemleri tamamlanan L.A.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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