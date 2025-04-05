Kayseri iki cezaevi firarisi yakalandı
-Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'uyuşturucu madde' ve 'hırsızlık' suçlarından toplam 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. (30) ve 'hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan. E.A. (38) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Hırsızlık” ve “Uyşuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından toplam 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. (30) ve ve “hırsızlık” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.A (38) saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.