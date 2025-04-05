Kayseri iki cezaevi firarisi yakalandı

-Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'uyuşturucu madde' ve 'hırsızlık' suçlarından toplam 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. (30) ve 'hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan. E.A. (38) yakalandı.

Kayseri iki cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri İl  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Hırsızlık” ve “Uyşuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından toplam 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. (30) ve ve “hırsızlık” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.A (38) saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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