21 şok uygulamada 5 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen 21 şok uygulamada 6 bin 313 kişi ve 2 bin 549 oto sorgusu yapıldı, 5 aranan şahıs yakalandı.

21 şok uygulamada 5 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği personelleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 41 ekip ve 82 personelle yapılan çalışmalar neticesinde; 21 şok uygulamada; 6 bin 313 kişi ve 2 bin 549 oto sorgusu yapılmış, 277 Park/Bahçe kontrol edildi ve 5 aranan şahıs yakalandı.

6 şahıs hakkında ise toplam 21,23 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 10 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 42 adet fişek ve1 hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.

Haber Merkezi

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