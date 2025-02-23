3917 Ak Partili Büyük Kongre için kara trenle Ankara'ya hareket etti

Kayseri'de Ankara'da yapılacak olan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için AK Parti Kayseri İl Teşkilatı bu gece Tren Garı'nda tren ve otobüslerle yola çıktı. Kongre için Kayseri İl Teşkilatı üyeleri, toplamda 3 bin 917 kişi olarak tren ile, AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı ise otobüslerle 8. Olağan Büyük Kongre'ye gitmek üzere saat 22:30'da yola çıktı.

AK Parti'nin yarın yapacağı 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde ise 12 Ekim'de ilçelerde ve 30 Kasım'da il kongreleri başlamıştı.

AK Parti, 7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlamıştı. AK Parti'de, 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kongreye ilişkin hazırlıklar tamamlandı.