  • Haberler
  • Gündem
  • 3917 Ak Partili Büyük Kongre için kara trenle Ankara'ya hareket etti

3917 Ak Partili Büyük Kongre için kara trenle Ankara'ya hareket etti

Ankara'da yapılacak olan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için AK Parti Kayseri İl Teşkilatı 3 bin 917 kişi ile bu gece Tren Garı'nda tren ve otobüslerle yola çıktı.

3917 Ak Partili Büyük Kongre için kara trenle Ankara'ya hareket etti

Kayseri'de Ankara'da yapılacak olan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için AK Parti Kayseri İl Teşkilatı bu gece Tren Garı'nda tren ve otobüslerle yola çıktı. Kongre için Kayseri İl Teşkilatı üyeleri, toplamda 3 bin 917 kişi olarak tren ile, AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı ise otobüslerle 8. Olağan Büyük Kongre'ye gitmek üzere saat 22:30'da yola çıktı.

AK Parti'nin yarın yapacağı 8. Olağan Büyük Kongre sürecinde ise 12 Ekim'de ilçelerde ve 30 Kasım'da il kongreleri başlamıştı.
AK Parti, 7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlamıştı. AK Parti'de, 23 Şubat Pazar günü  Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kongreye ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç: 'Takımımıza sahip çıkacağız'
Başkan Büyükkılıç: "Takımımıza sahip çıkacağız"
İYİ Partili Şener, 'Üretimi destekleyici ve çiftçimize destek veren paketler açıklanmalı'
İYİ Partili Şener, “Üretimi destekleyici ve çiftçimize destek veren paketler açıklanmalı”
Kayserispor'da görev dağılımı yapıldı
Kayserispor’da görev dağılımı yapıldı
KAYMOS'a yeniden Başkan Mehmet Yalçın
KAYMOS'a yeniden Başkan Mehmet Yalçın
MHP Milletvekili Baki Ersoy: Kayserispor'un 14 puanı gasp edildi
MHP Milletvekili Baki Ersoy: Kayserispor’un 14 puanı gasp edildi
Nurettin Açıkalın: Kayserispor anasının ak sütü gibi 3 puanı kazanmıştır
Nurettin Açıkalın: Kayserispor anasının ak sütü gibi 3 puanı kazanmıştır
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!