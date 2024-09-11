41 kere Maşallah: 41. ERVA Spor Kulübü açıldı

Açılışa Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Garnizon Komutanı Hava Tuğg.Volkan Ersun Acar, Vali Yardımcıları Adnan Türkdamar, Ömer Tekeş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Hakan Dedebağı, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, “ERVA Spor Okullarının açılışı benim için bir bayram havasında oluyor, o gün bir başka mutlu oluyorum. Özellikle 41’inci olması da başka bir anlamlı. Herhalde yıllar sonrada olsa 41 kere maşallah lafının bugün söylendiği unutulmayacak. Bende 41 kere maşallah diyorum. Bizim en önemli hazinemiz gençliğimiz. Gençlerimiz için hep daha fazlasını yapmak için bir çaba içerisindeyiz. İstiyoruz ki onlar spor salonlarında, sanat salonlarında olsunlar, onlar için hep beraber çırpınıyoruz, bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. Kayseri modeliyle ortaya çıkan ve dalga dalga büyüyerek bugün 41’incisine ulaşılan ERVA Spor Okulu Projesi inşallah büyüyerek devam edecek.” diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür eden Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, “Hayırseverimiz Necmettin Baktır beye ve ortaklarına teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. ERVA Spor Okulları projesinin başlamasında emeği geçen Saffet Aslan beye de teşekkür ediyorum. ERVA projesine her alanda, her aşamasında destek veren Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi

Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ayrıca, “ERVA Spor Okullarında yetişen çocuklarımızın Avrupa’da müsabakalarda bayrağımızı dalgalandıracaklar. Onlardan bunu bekliyorum.” diye konuştu.



Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı’da “Birkaç yıl önce küçük bir proje olarak başlayan ERVA Spor Okullarının, Sayın Valimizin göstermiş olduğu ihtimam, hayırseverlerimizin, STK’larımızın vermiş olduğu emekle bugün 41’incisini açıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum.” dedi

Konuşmaların ardından Hasçelik ERVA Spor Kulübü’nün açılışı Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

