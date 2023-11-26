520 yıllık tarihi Gön Han Kapalı Çarşı'ya nefes aldıracak

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Çarşı Melikgazi projesini ve Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından inşa edilen, 520 yıllık tarihi Gön Han restorasyon çalışmalarını gezerek, yerinde inceledi.

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  • 26.11.2023 14:50
  • Güncelleme: 26.11.2023 16:27
520 yıllık tarihi Gön Han Kapalı Çarşı'ya nefes aldıracak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Çarşı Melikgazi projesini ve Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından inşa edilen, 520 yıllık tarihi Gön Han restorasyon çalışmalarını gezerek, yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar ve projeler hakkında Genel Başkan Vekili Elitaş’a bilgiler aktaran Başkan Palancıoğlu; “Çarşı Melikgazi, meyve, sebze ve gıda ürünlerinin satıldığı ve farklı bir konseptteki Türkiye’deki ilk uygulama. Budapeşte, İrlanda ve Macaristan gibi ülkelerde örneklerini görmüştüm. 7 gün açık olacak. Meyve ve sebzelerin satıldığı, şarküterinin, balıkçısının, kasabının, pastanesinin ve diğer yiyecek-içecek esnafının olduğu, kafeteryası ve kreşi ile çok şık bir çarşı olacak. İçerisinde Kayseri yöresel yemeklerin yapıldığı bir Sofra Melikgazi adlı restoranımızda olacak. Burası nitelikli bir çarşı olacak. Çatısına ise GES yapıyoruz. Çok yakında hizmete açıyoruz. 520 yıl önce Piri Mehmet Paşa tarafından yapılmış Gön Hanı’nı ise belediye olarak kiraladık ve restorasyona başladık. Kazıdan sonra muhteşem yerler ortaya çıktı. Zamanında Kapalı Çarşı’nın konaklamasını karşılayan bir han imiş. Kazılardan sonra birçok oda ortaya çıktı. Burası Kapalı Çarşı’ya nefes aldıracak. Vatandaşlarımızın sosyal kültürel faaliyetlerde bulunduğu bir yer olacak. Bu bölge canlanacak. Vezir Han’ında restorasyonuna çok az kaldı. Orayı da kiraladık. Şehir merkezini ayağa kaldırdığımızda burada esnafın ticareti yeniden canlanacak” diye konuştu.

Çarşı Melikgazi ve Gön Han restorasyon çalışmalarını inceleyen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise; “Çarşı Melikgazi çok güzel olmuş. Bölgedeki bir ihtiyacı karşılayacak diye düşünüyorum. Emeğine sağlık. Kayseri tarihi bir şehir. Neresine baksanız tarih var. Kaybolmuş tarihimizin yeniden ortaya çıkması çok önemli. Gön Han çok güzel olmuş. Melikgazi Belediyemiz kaynaklarını çok iyi değerlendiriyor. Kapalı Çarşı, Bedesten ve Vezir Han bir bütün olarak değerlendiriliyor. Ecdadımıza borcumuzu ödemiş oluyoruz. Başkanlarımıza yaptıkları kültürel hizmetlerden dolayı kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

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İHA

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