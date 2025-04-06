53 noktada gerçekleştirilen şok uygulamada 14 bin 764 şahıs sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 148 ekip ve bin 14 personelle Kayseri genelinde toplam 53 noktada gerçekleştirilen Şehit İbrahim BİROL-6 Narko-Asayiş eş zamanlı operasyonları ve şok uygulamaları neticesinde; 14 bin 764 şahıs ve 11 bin 883 oto sorgusu yapıldı, 281 park bahçe, 81 umuma açık alan kontrol edildi. Toplam 32,61 gram narkotik madde ele geçirilerek ilgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. 51 aranan şahıs yakalandı, 18 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemleri yapıldı. 1 adet ruhsatsız yabanca, 1 adet havalı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve 76 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan 6 hacizli oto, 1 adet çalıntı oto, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilerek 16 araç trafikten men edildi.