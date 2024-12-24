800 Bin öğrenciye staj fırsatı: Ulusal Staj Programı başvuruları başladı!

Türkiye, KKTC ve yurt dışında geçerli olan Ulusal Staj Programı'na başvurmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet ile entegre çalışan Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri 23 Aralık 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 28 Şubat 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören, 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış lisans, önlisans veya yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı/Mavi Kart sahibi öğrenciler başvurabiliyor.

Ulusal Staj Programı, yüz binlerce öğrenciye staj imkanı sunarak, iş dünyasına adım atmalarına destek olacak. Başvuru şartları ve süreçleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler, Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.