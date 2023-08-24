Açık Hava Heykel Sempozyumu Düzenlenecek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü ve Anka Vakfı iş birliği ile Bünsa A. Ş. Sponsorluğunda 5 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında 'Anka Vakfı I. Açık Hava Heykel Sempozyumu 2023' düzenlenecek.

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  • 24.08.2023 10:52
  • Güncelleme: 24.08.2023 13:34
Açık Hava Heykel Sempozyumu Düzenlenecek
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü ve Anka Vakfı iş birliği ile Bünsa A. Ş. Sponsorluğunda 5 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında ’Anka Vakfı I. Açık Hava Heykel Sempozyumu 2023’ düzenlenecek.

26 Ağustos Cumartesi günü saat 10.30 da Bünyan İlçesi’ndeki Anka Vakfı Genç Bahçesi’nde açılış programı gerçekleştirilecek olan sempozyumda Anadolu’da, kültür sanat alanında çoğunlukla kurak kalmış bozkır kuşağında sanatı ve sanatın gündelik yaşamın içindeki varoluşunu desteklemek; doğa ve tarımın insanla ve sanatla, bireyle bağlantısını vurgulamak; sanatçıları doğa, tarım, sürdürülebilir yaşam alanında düşünmeye teşvik etmek; sanat alanında yetenekli ve çalışkan kişileri desteklemek; Anka Vakfı ortamında ve vakfın renklendirmeye çalıştığı Bünyan’da izleyicilerle sanatçıları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen sempozyum aynı zamanda Anka Vakfı’nın temel ilkelerinden olan ’kültür ve sanatın kırsal kalkınma ve çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu’ inancını vurgulama amacı gütmekte. Sempozyum sonucunda vakıf tesislerinde doğada yerlerini alacak olan heykeller halkın, çalışanların, vakıf paydaşlarının ve Bünyanlıların gündelik hayatına dokunacak. ERÜ Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü ve Anka Vakfı iş birliği ilk olarak 2019 yılında doğa, tarım, insan & sanat temalı ’Bozkırın Ruhu’ Açık hava Heykel Yarışması ile başlamış ve 2022 yılında bu yarışmanın 4.sü gerçekleştirilmiştir. Anka Vakfı Açık Hava Heykel Yarışması’nın amacı da bu yıl ilki düzenlenen Açık Hava Heykel Sempozyumu ile benzer bir yaklaşımla Anadolu’da, özellikle kültür sanat alanında çoğunlukla kurak kalmış bozkır kuşağında sanatı ve sanatın gündelik yaşamın içindeki varoluşunu desteklemek; doğa ve tarımın insanla ve sanatla, bireyle bağlantısını vurgulamak; genç sanatçıları doğa, tarım, sürdürülebilirlik alanında düşünmeye teşvik etmek ve sanat alanında yetenekli kişileri özendirerek desteklemek fikrini taşımaktadır. Her yıl düzenlenen Heykel Yarışması sonucunda dereceye giren genç sanatçılar Anka Vakfı tarafından ödüllendirilmiş ürettikleri heykeller ise vakıf tesislerinde doğa ortamında yerlerini alarak sergilenmektedir.

2 Eylül Cumartesi günü de düzenlenecek olan kapanış programında katılımcılara belge takdiminde bulunulacak ve sempozyum süresince metal atıklardan tasarlanarak üretilen heykeller Anka Vakfı Genç Bahçe’ de sanatseverlerle buluşacak.

İHA

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