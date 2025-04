AFAD İl Müdürü Genç: 'Kayseri'nin depreme hazırlanması gerekiyor'

Kayseri, çevresindeki aktif fay hatları nedeniyle sarsıntıları çevre illere göre daha hafif ya da gecikmeli hissedebiliyor. AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç, olası bir depremde Kayseri’nin depremi ne şiddette hissedeceği yönünde açıklamalarda bulunarak, depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Müdür Genç: “Anadolu coğrafyası, her bölgesinde aktif fay hatlarının olduğu bir coğrafya. Ülkemizde her yerde biz depremle karşı karşıya kalabiliriz. En son 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminde de Marmara'da yaşanan depremde de bunu gördük. Sonrasında Kütahya'da Simav’da bir deprem oldu. Ardından Elazığ'da oldu. Baktığımız zaman her yerde bunları yaşıyoruz. Bu çok normal. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Her bölgede aynı büyüklükte ya da daha büyük şiddetlerde hissetme oranı olmaz. Marmara'da beklenen deprem gibi büyük bir depremi açıkçası Kayseri'de beklemiyoruz. Bunu uzmanların söylediği açıklamalar üzerine konuşuyoruz. Bu konuda da Marmara bölgesinin dikkatinin daha yüksek olması bizim en büyük arzumuz. Bunu derken de Kayseri hazırlanmayacak mı? Hayır, Kayseri'nin de kesinlikle hazırlanması gerekiyor. Eğer biz depremi, afeti bilmezsek, ülkenin neresinde olursak olalım, bir gün tatilde gittiğimiz bir coğrafyada ya da aile ziyaretlerinde, akraba ziyaretlerinde ya da geziye çıktığımız herhangi bir yerde de biz afetle karşılaşabiliriz. Deprem bizi etkilememesi için yaşadığımız yerin neresi olduğu önemli değil, depreme daimi hazırlıklı olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.