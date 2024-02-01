Ak Parti Adayları Cumartesi Günü Tanıtılacak

İlçe belediye başkanlarının kimler olacağı, kimlerin değişip kimlerin yerinde kalacağı veya kamuoyunun değişim talebinin ne kadar dikkate alınacağı, Cumartesi günü saat:13.00'de Erciyes Kültür Merkezi'nde yapılacak olan toplantıyla duyurulacak.

Özellikle merkez ilçelerde değişim olup olmayacağı veya değişecek adayların kimle olabileceği konusunda Kayseri kamuoyunda dolaşan spekülatif haberlerin ne kadar gerçeği yansıttığının cevabı da Cumartesi günkü toplantıda netleşecek.

Aynı zamanda Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin belirlenen dört ilçe belediye başkan adayı da toplantıda bulunacak.