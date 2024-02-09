Ak Parti Başkan adaylarından 'Proje Zirvesi'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, il yönetimi, ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya gelerek, kentte yapılacak projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan anlayış içerisinde çalışan, gastronomiden turizme, sağlıktan eğitime ve spordan ekonomiye kadar birçok yatırım ve projeyi Kayserililerin hizmetine sunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yapılacak hizmetlerle alakalı talepleri dinlemeye özel önem veriyor. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, il yönetimi, ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, tüm ilçelerde yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile şehrin geleceğine yönelik projeler masaya yatırıldı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Büyükkılıç, Kayseri için belediye başkanlarıyla omuz omuza verip, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Uyum kültürüne dikkat çeken Büyükkılıç, “Her zaman uyum içerisinde, ortak akıl ile şehrimize hizmet etmek için buluştuğumuz başkanlarımıza teşekkür ederim. AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm, il yönetimi, ilçe belediye başkanlarımız ve AK Parti’mizin ilçe başkanları ile birlikte şehrimizde yapacağımız projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.