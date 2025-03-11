Ak Parti Hacılar Teşkilatı iftarı

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar programına, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu, önceki dönem belediye başkanları ve ilçe başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

"HACILAR’DA RAMAZAN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE GEÇİYOR"

Programda konuşan Başkan Bilal Özdoğan, Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“İşte mutlu, huzurlu ve kardeşlik duygularıyla dolu bir Ramazan akşamı daha. Bizi nice başarılara eriştiren, gönül sofralarında buluşturan Allah’a hamdolsun. Sizler gibi güzel insanlarla yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yaptırdığı için ve sonrasında da böyle güzel bir ilçede güzel hizmetlere hep birlikte imza attığımız için Rabbime ne kadar şükretsek azdır. Ramazan ayının bereketini tüm Hacılar halkıyla paylaşmak için gayret gösteriyoruz. Teşkilatımızla, meclis üyelerimizle ve hemşehrilerimizle bu manevi ayın huzurunu en güzel şekilde yaşıyoruz.”

Başkan Özdoğan, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan desteklerden de bahsederek, “Günlük 200 kişiye, yani yaklaşık 80 haneye Ramazan’da iftar yemeği ulaştırıyoruz ve onların dualarını almaya çalışıyoruz. Ayrıca, farklı gruplarla da iftar sofralarında buluşmaya devam ediyoruz. Esnaflarımızla, iş insanlarımızla, üniversite öğrencilerimizle, gazilerimizle ve şehit yakınlarımızla bir araya gelerek hem sohbet ediyor hem de onların önerilerini dinliyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKILIÇ VE ÇOPUROĞLU’NDAN HACILAR’A ÖVGÜ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Hacılar’ın hayırsever kimliğiyle öne çıkan bir ilçe olduğunu vurgulayarak, “Şehrimizi hem hayırseverler şehri Kayseri hem de hayırseverler ilçesi olan Hacılar’ın güzel insanları olarak minnettarız. Hacılar, her zaman hizmetin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olmuştur” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise teşkilatın birlik içinde olmasının önemine dikkat çekerek, “Tek başına bir belediye başkanı veya milletvekili ne yapabilir? Eğer teşkilatımızla kol kola olursak, bu hizmetleri yapmaya devam ederiz. Dualarını aldığımız vatandaşlarımız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Programın ardından Hacılar Camikebir’de teravih namazı kılındı. Namaz sonrası Başkan Özdoğan ve beraberindeki heyet, Fırtına ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Selman Fırtına’ya akülü tekerlekli sandalye hediye edilerek, Ramazan ayının dayanışma ruhuna uygun bir şekilde anlamlı bir destek sağlandı.

Başkan Bilal Özdoğan, mübarek Ramazan ayı boyunca Hacılar’da dayanışma ve kardeşlik duygularının en güzel şekilde yaşanacağını belirterek, teşkilat mensuplarına, hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.