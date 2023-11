AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm: “Demokratik sürecimiz Kayserimize hayırlı olsun” b

Kadir Has Kültür Merkezinde çok güzel bir atmosfer oluşturulmuş bu temayül bizim için çok önemli teşkilat mensuplarımız buraya gelerek fikirlerini e-temayül şeklinde ekranda beyan ediyorlar akşam 16.00 itibariyle oylama bitecek bu demokratik sürecin Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Temayülün öneminin büyük olduğunu dile getiren AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm; “Bugün sabah 10.00 itibariyle oylamamız başladı. Akşam 16.00’a kadar Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık bin 50 kişi, ilçelerimizde de yaklaşık 2 bin 700 kişi oy kullanacak. Tabii ki gönüllerinden kim geçiyorsa, kimi liyakat sahibi olarak görüyorlarsa, kimi seviyorlarsa o yönde oy kullanacaklar bu demokratik bir süreçtir. Kadir Has Kültür Merkezinde çok güzel bir atmosfer oluşturulmuş bu temayül bizim için çok önemli teşkilat mensuplarımız buraya gelerek fikirlerini e-temayül şeklinde ekranda beyan ediyorlar akşam 16.00 itibariyle oylama bitecek bu demokratik sürecin Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.