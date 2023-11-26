AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm: 'Demokratik sürecimiz Kayserimize hayırlı olsun' b

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı temayül yoklamasına gitti. İl Başkanı Fatih Üzüm, 'Tabii ki gönüllerinden kim geçiyorsa, kimi liyakat sahibi olarak görüyorlarsa, kimi seviyorlarsa o yönde oy kullanacaklar bu demokratik bir süreçtir.

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  • 26.11.2023 13:01
  • Güncelleme: 26.11.2023 13:01
AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm: 'Demokratik sürecimiz Kayserimize hayırlı olsun' b
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kadir Has Kültür Merkezinde çok güzel bir atmosfer oluşturulmuş bu temayül bizim için çok önemli teşkilat mensuplarımız buraya gelerek fikirlerini e-temayül şeklinde ekranda beyan ediyorlar akşam 16.00 itibariyle oylama bitecek bu demokratik sürecin Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı yerel seçim kapsamında temayüle gitti. Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan temayül yoklaması saat 16.00’da sona erecek. 
Temayülün öneminin büyük olduğunu dile getiren AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm; “Bugün sabah 10.00 itibariyle oylamamız başladı. Akşam 16.00’a kadar Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık bin 50 kişi, ilçelerimizde de yaklaşık 2 bin 700 kişi oy kullanacak. Tabii ki gönüllerinden kim geçiyorsa, kimi liyakat sahibi olarak görüyorlarsa, kimi seviyorlarsa o yönde oy kullanacaklar bu demokratik bir süreçtir. Kadir Has Kültür Merkezinde çok güzel bir atmosfer oluşturulmuş bu temayül bizim için çok önemli teşkilat mensuplarımız buraya gelerek fikirlerini e-temayül şeklinde ekranda beyan ediyorlar akşam 16.00 itibariyle oylama bitecek bu demokratik sürecin Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

1ha

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