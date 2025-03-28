AK Parti’nin Birlik ve Beraberlik Ziyareti: Akkışla ve Sarıoğlan halkıyla bir araya gelindi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti teşkilatıyla birlikte Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan’ın manevi atmosferinde birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Hüseyin Okandan ile Birlikte Ziyaretler

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Başkan Büyükkılıç ile birlikte AK Parti Ramazan Koordinasyon Merkezi programı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, birlik ve beraberliğe vurgu yaptılar. Büyükkılıç, Akkışla İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, İlçe Başkanı Halil Ufuk Burak ve teşkilat mensuplarına misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ramazan Bayramı yaklaşırken, esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Büyükkılıç, bölge esnafına hayırlı işler dileyerek, “Akkışla bizim için olmazsa olmazımızdır” dedi.

Sarıoğlan’da Tarım Destekleri

Ziyaretin bir diğer durağı Sarıoğlan oldu. Burada, İlçe Başkanı İbrahim Özkurt ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa yönelik 1 milyar TL’ye yakın destek verildiğini belirtti. Bu destekler sayesinde bölgede üretici ve çiftçilerin yanında olmanın yanı sıra, Cumhur İttifakı’nın önemine de dikkat çekerek, “El ele vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Başkan Ayyıldırım’dan Teşekkür

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da, ilçeye yönelik gerçekleştirdiği yatırımlar nedeniyle Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretler sırasında gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekerek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik anlamının önemine vurgu yaptı.

Bu ziyaretler, AK Parti’nin Kayseri'deki güçlü duruşunu ve halkla olan bağlarını pekiştirirken, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu bir kez daha hatırlattı.