AK Parti Teşkilatından çevre kirliliği ile ilgili talep
AK Parti Kayseri teşkilatından siyasi partilerin afişlerinin görsel ve çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle Seçim Kurumlarına bu afişlerin kaldırılması yönünde dilekçe verildi.
AK Parti Kayseri Teşkilatı 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Kayseri’de tüm siyasi; görsel, afiş ve brandaların kaldırılması ile ilgili Seçim Kuruluna dilekçe verdi.
AK Parti Kayseri Teşkilatı tarafından seçim kuruluna verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: “31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde tüm siyasi partiler tarafından yasal olmayan; trafik lambaları, trafik işaret panoları, köprü, üst geçitlerin ayaklarına ve altları, ağaçlar, tramvay güzergâhında bulunan tüm görsel, afiş ve brandaların kaldırılması için gereğini arz ve talep ederiz.”