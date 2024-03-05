AK Parti Teşkilatından çevre kirliliği ile ilgili talep

AK Parti Kayseri Teşkilatı 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Kayseri’de tüm siyasi; görsel, afiş ve brandaların kaldırılması ile ilgili Seçim Kuruluna dilekçe verdi.

AK Parti Kayseri Teşkilatı tarafından seçim kuruluna verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: “31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde tüm siyasi partiler tarafından yasal olmayan; trafik lambaları, trafik işaret panoları, köprü, üst geçitlerin ayaklarına ve altları, ağaçlar, tramvay güzergâhında bulunan tüm görsel, afiş ve brandaların kaldırılması için gereğini arz ve talep ederiz.”