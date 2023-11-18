AK Partili Vekil Cıngı: 'Çok sayıda aday müracaatta bulundu'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; "Şehir ve ilçe belediye başkanlığı adaylıklarımız devam ediyor. Çok sayıda ilçeden adaylarımız il başkanlığımıza gelerek müracaatta bulundu" dedi.

AK Parti İl Teşkilatı tarafından uygulanan ’Nöbetçi Vekil’ uygulaması çerçevesinde Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; parti binasına gelerek vatandaşlarla görüştü. Burada basın açıklaması yapan Cıngı; Filistin’e saldırılarını sürdüren İsrail’i lanetleyerek başladığı konuşmasında; "Maalesef hala 7 Ekim’de başlayan İsrail’in Gazze soykırımı devam ediyor. Türkiye ve İslam ülkeleri olarak içimizdeki yangın hala sönmedi. İsrail Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı demeden katliamını sürdürüyor. Bu hepimizin içini yakıyor. Tüm dünya ayaklanmış vaziyette ama özellikle cumhurbaşkanımızın Almanya’ya yapmış olduğu ziyarette de ifade ettiği gibi İslam ülkeleri toparlanma gayretinde. Ama hala bu işi bayrak meselesi haline getirmiş cumhurbaşkanımızdan başka bir siyasi lider görünmüyor dünyada. Fakat yapılanlar yeterli olmadığı için bu zulüm devam ediyor. İsrail’in Filistin’deki soykırımını lanetleyerek bu soykırımın en kısa sürede bitmesini temenni ediyorum" dedi.

Vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlara çözüm üretmeye çalışacaklarını aktaran Cıngı; "AK Parti’nin Türk siyasi hayatına getirmiş olduğu ’Nöbetçi Milletvekilliği’ uygulamamız bütün hızıyla devam ediyor. Her hafta bir milletvekilimiz Kayseri İl Teşkilatıyla, problemi olan, şehre dair fikirleri olan vatandaşlarımızı dinleyerek onlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu hem siyaset ile halk arasındaki iletişimi kuvvetlendiriyor, vatandaşlarımızla hemhal olma imkanını da sağlıyor. İnşallah bugün yine vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz ve şehrimiz veya kendileriyle alakalı düşünceleri alarak çözüm üretmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Şehir ve belediye başkanlığı adaylıklarımız devam ediyor"

Mahalli İdareler Seçimleri için adaylık sürecinin devam ettiğini de sözlerine ekleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; "Genel merkezimiz bir takvim açıkladı. Bununla alakalı şehir ve ilçe belediye başkanlığı adaylıklarımız devam ediyor. Çok sayıda ilçeden adaylarımız il başkanlığımıza gelerek müracaatta bulundular. İnşallah bu süreç de başarıyla geçer ve şehrimiz ve ülkemiz mahalli idareler seçiminden sonra da yine güzel günlere kavuşur diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.