Alanyaspor-Kayserispor: 1-0

Süper Ligin 30'uncu haftasında Alanyaspor'a konuk olan Kayserispor, uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapadı.

Alanyaspor-Kayserispor: 1-0

Süper Lig'in 30’uncu haftasında Kayserispor, Alanyaspor’un sahasına konuk oldu. Maç 1-0’lık skorla Alanyaspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan Alanyaspor’un 90+2’inci dakikada attığı gol ise VAR tarafından yapılan kontrol sonrası iptal edildi. 

GOL… Maçın 90+13’üncü dakikasında Oğuz attı, Alanyaspor öne geçti: 1-0.

MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Kırbıyık 
HAKEMLER: Emre Kargın, Murat Şener, Bersan Duran

ALANYASPOR: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer (Dk 71 Novais), Oğuz, Efecan (Dk. Janvier), Yusuf, A. Hassan (Dk. 63 Carlos Eduardo)

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal, Bourabia, Boa Morte, Karimi (Dk. 90+1 Bahoken, Shukurov), Cardoso, Nazon (Dk. 79 Mane)
GOL: Dk.90+13 Oğuz (Alanyaspor) 
SARI KART: Novais (Alanyaspor), Bilal, Kartal, Bourabia (Kayserispor).

1ha

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