Ali Dağı'nda mahsur kalan 4 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtardı
Talas ilçesinde Ali Dağı'na yürüyüş yapan ve mahsur kalan 4 genç AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Akşam saatlerinde Talas Yukarı Mahalle’de yürüyüş yapan 4 genç dağ zirvesi tarafında mahsur kaldı. Gençler havanın da kararması ve bölgedeki kar nedeniyle geri dönemedi.
Mahsur kalan şahıslar telefonla 112’yi arayarak yardım istedi. Bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi. AFAD ekipleri engelli araziye uyumlu paletli araçla dağda mahsur kalan arkadaşları kurtardı. Güvenli bölgeye alınan 4 gence sıcak içecek ikram edildi.