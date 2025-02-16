Attamah bu sezonki ilk golünü attı
Kayserispor'un Eyüpspor ile oynadığı maçta skoru teyit eden golün sahibi Attamah, bu sezonki ilk golünü atmış oldu.
Kayserispor bugün deplasmanda Eyüpspor’a konuk oldu. Süper Ligin 24’üncü haftasında oynanan müsabakada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Kayserispor uzatma dakikalarda Attamah ile bulduğu golle 1 puanı hanesine yazdırdı. Son golünü geçen sezon Sivasspor’a karşı kaydeden Kayserisporlu futbolcu bu sezonki ilk golünü de kaydetmiş oldu. Attamah 18 maçta forma şansı buldu.